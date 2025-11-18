Aryoshin מחיר היום

מחיר Aryoshin (ARY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARY ל USD הוא -- לכל ARY.

Aryoshin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,269.13, עם היצע במחזור של 980.80B ARY. ב‑24 השעות האחרונות, ARY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ARY נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו -31.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aryoshin (ARY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Aryoshin הוא $ 15.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARY הוא 980.80B, עם היצע כולל של 980798920511.1364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.27K.