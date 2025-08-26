Artto AI (ARTTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00641935$ 0.00641935 $ 0.00641935 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.96% שינוי מחיר (7D) +0.26% שינוי מחיר (7D) +0.26%

Artto AI (ARTTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARTTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARTTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00641935, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARTTO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Artto AI (ARTTO) מידע שוק

שווי שוק $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Artto AI הוא $ 60.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARTTO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.84K.