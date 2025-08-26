Artificial Isle Clams (CLAMS) מידע על מחיר (USD)

Artificial Isle Clams (CLAMS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLAMS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLAMSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLAMS השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -6.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Artificial Isle Clams (CLAMS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Artificial Isle Clams הוא $ 18.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAMS הוא 948.47M, עם היצע כולל של 988687249.951487. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.69K.