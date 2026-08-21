ArthSwap Wrapped ASTR מחיר היום

מחיר ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00496613, עם שינוי של 5.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WASTR ל USD הוא $ 0.00496613 לכל WASTR.

ArthSwap Wrapped ASTR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 125,076, עם היצע במחזור של 25.19M WASTR. ב‑24 השעות האחרונות, WASTR סחר בין $ 0.00469425 (נמוך) ל $ 0.00497204 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 233.95, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00440015.

ביצועים לטווח קצר, WASTR נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו +9.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 530.44.

ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) מידע שוק

שווי שוק $ 125.08K$ 125.08K $ 125.08K נפח (24 שעות) $ 530.44$ 530.44 $ 530.44 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.08K$ 125.08K $ 125.08K אספקת מחזור 25.19M 25.19M 25.19M אספקה כוללת 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322

שווי השוק הנוכחי של ArthSwap Wrapped ASTR הוא $ 125.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 530.44. ההיצע במחזור של WASTR הוא 25.19M, עם היצע כולל של 25185837.16471322. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.08K.