ArthSwap (ARSW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02331131$ 0.02331131 $ 0.02331131 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -7.60% שינוי מחיר (7D) +24.83% שינוי מחיר (7D) +24.83%

ArthSwap (ARSW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARSW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARSWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02331131, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARSW השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ArthSwap (ARSW) מידע שוק

שווי שוק $ 39.32K$ 39.32K $ 39.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.32K$ 39.32K $ 39.32K אספקת מחזור 990.00M 990.00M 990.00M אספקה כוללת 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ArthSwap הוא $ 39.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARSW הוא 990.00M, עם היצע כולל של 990000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.32K.