ARTDRA Coin מחיר היום

מחיר ARTDRA Coin (ARTDRA) בזמן אמת היום הוא $ 0.02046178, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARTDRA ל USD הוא $ 0.02046178 לכל ARTDRA.

ARTDRA Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,518,580, עם היצע במחזור של 220.83M ARTDRA. ב‑24 השעות האחרונות, ARTDRA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.108672, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02036006.

ביצועים לטווח קצר, ARTDRA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 61.39.

ARTDRA Coin (ARTDRA) מידע שוק

שווי שוק $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M נפח (24 שעות) $ 61.39$ 61.39 $ 61.39 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M אספקת מחזור 220.83M 220.83M 220.83M אספקה כוללת 256,000,000.0 256,000,000.0 256,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ARTDRA Coin הוא $ 4.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.39. ההיצע במחזור של ARTDRA הוא 220.83M, עם היצע כולל של 256000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.24M.