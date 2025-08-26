עוד על ART

ART מידע על מחיר

ART אתר רשמי

ART טוקניומיקה

ART תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Art of our era סֵמֶל

Art of our era מחיר (ART)

לא רשום

1 ART ל USDמחיר חי:

--
----
-6.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Art of our era (ART) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:07:20 (UTC+8)

Art of our era (ART) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-5.68%

-6.84%

-6.84%

Art of our era (ART) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ART השתנה ב +0.67% במהלך השעה האחרונה, -5.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Art of our era (ART) מידע שוק

$ 6.56K
$ 6.56K$ 6.56K

--
----

$ 6.56K
$ 6.56K$ 6.56K

998.79M
998.79M 998.79M

998,788,772.706365
998,788,772.706365 998,788,772.706365

שווי השוק הנוכחי של Art of our era הוא $ 6.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ART הוא 998.79M, עם היצע כולל של 998788772.706365. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.56K.

Art of our era (ART) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Art of our eraל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArt of our era ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArt of our era ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Art of our eraל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.68%
30 ימים$ 0-7.46%
60 ימים$ 0-36.06%
90 ימים$ 0--

מה זהArt of our era (ART)

This is the art of our era

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Art of our era (ART) משאב

האתר הרשמי

Art of our eraתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Art of our era (ART) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Art of our era (ART) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Art of our era.

בדוק את Art of our era תחזית המחיר עכשיו‏!

ART למטבעות מקומיים

Art of our era (ART) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Art of our era (ART) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ART הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Art of our era (ART)

כמה שווה Art of our era (ART) היום?
החי ARTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ART ל USD?
המחיר הנוכחי של ART ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Art of our era?
שווי השוק של ART הוא $ 6.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ART?
ההיצע במחזור של ART הוא 998.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ART?
‏‏ART השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ART?
ART ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ART?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ART הוא -- USD.
האם ART יעלה השנה?
ART ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ART תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:07:20 (UTC+8)

Art of our era (ART) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.