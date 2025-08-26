עוד על ARQ

ARQ מידע על מחיר

ARQ אתר רשמי

ARQ טוקניומיקה

ARQ תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ArQmA סֵמֶל

ArQmA מחיר (ARQ)

לא רשום

1 ARQ ל USDמחיר חי:

$0.00144013
$0.00144013$0.00144013
+14.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ArQmA (ARQ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:46:17 (UTC+8)

ArQmA (ARQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0012475
$ 0.0012475$ 0.0012475
24 שעות נמוך
$ 0.00144242
$ 0.00144242$ 0.00144242
גבוה 24 שעות

$ 0.0012475
$ 0.0012475$ 0.0012475

$ 0.00144242
$ 0.00144242$ 0.00144242

$ 0.213168
$ 0.213168$ 0.213168

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+14.32%

-22.88%

-22.88%

ArQmA (ARQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00144013. במהלך 24 השעות האחרונות, ARQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012475 לבין שיא של $ 0.00144242, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.213168, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARQ השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, +14.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ArQmA (ARQ) מידע שוק

$ 39.37K
$ 39.37K$ 39.37K

--
----

$ 72.01K
$ 72.01K$ 72.01K

27.34M
27.34M 27.34M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ArQmA הוא $ 39.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARQ הוא 27.34M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.01K.

ArQmA (ARQ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ArQmAל USDהיה $ +0.00018043.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArQmA ל USDהיה . $ -0.0010748416.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArQmA ל USDהיה $ -0.0011008454.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ArQmAל USDהיה $ -0.00772778258508351.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00018043+14.32%
30 ימים$ -0.0010748416-74.63%
60 ימים$ -0.0011008454-76.44%
90 ימים$ -0.00772778258508351-84.29%

מה זהArQmA (ARQ)

ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ArQmA (ARQ) משאב

האתר הרשמי

ArQmAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ArQmA (ARQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ArQmA (ARQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ArQmA.

בדוק את ArQmA תחזית המחיר עכשיו‏!

ARQ למטבעות מקומיים

ArQmA (ARQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ArQmA (ARQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ArQmA (ARQ)

כמה שווה ArQmA (ARQ) היום?
החי ARQהמחיר ב USD הוא 0.00144013 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARQ ל USD?
המחיר הנוכחי של ARQ ל USD הוא $ 0.00144013. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ArQmA?
שווי השוק של ARQ הוא $ 39.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARQ?
ההיצע במחזור של ARQ הוא 27.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARQ?
‏‏ARQ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.213168 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARQ?
ARQ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ARQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARQ הוא -- USD.
האם ARQ יעלה השנה?
ARQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:46:17 (UTC+8)

ArQmA (ARQ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.