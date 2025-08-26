ArQmA (ARQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0012475 24 שעות נמוך $ 0.00144242 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.213168 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) +14.32% שינוי מחיר (7D) -22.88%

ArQmA (ARQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00144013. במהלך 24 השעות האחרונות, ARQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012475 לבין שיא של $ 0.00144242, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.213168, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARQ השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, +14.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ArQmA (ARQ) מידע שוק

שווי שוק $ 39.37K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.01K אספקת מחזור 27.34M אספקה כוללת 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ArQmA הוא $ 39.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARQ הוא 27.34M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.01K.