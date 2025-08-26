עוד על $ARKEN

Arken Finance סֵמֶל

Arken Finance מחיר ($ARKEN)

לא רשום

1 $ARKEN ל USDמחיר חי:

$0.00012832
$0.00012832$0.00012832
+0.90%1D
mexc
USD
Arken Finance ($ARKEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:01:52 (UTC+8)

Arken Finance ($ARKEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00349925
$ 0.00349925$ 0.00349925

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+0.90%

-5.75%

-5.75%

Arken Finance ($ARKEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $ARKEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ARKENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00349925, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ARKEN השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, +0.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arken Finance ($ARKEN) מידע שוק

$ 116.40K
$ 116.40K$ 116.40K

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

907.08M
907.08M 907.08M

9,999,995,922.33
9,999,995,922.33 9,999,995,922.33

שווי השוק הנוכחי של Arken Finance הוא $ 116.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ARKEN הוא 907.08M, עם היצע כולל של 9999995922.33. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.28M.

Arken Finance ($ARKEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Arken Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArken Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArken Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Arken Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.90%
30 ימים$ 0-13.96%
60 ימים$ 0-9.89%
90 ימים$ 0--

מה זהArken Finance ($ARKEN)

Arken Finance ($ARKEN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Arken Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Arken Finance ($ARKEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arken Finance ($ARKEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Arken Finance.

בדוק את Arken Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

$ARKEN למטבעות מקומיים

Arken Finance ($ARKEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Arken Finance ($ARKEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $ARKEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Arken Finance ($ARKEN)

כמה שווה Arken Finance ($ARKEN) היום?
החי $ARKENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $ARKEN ל USD?
המחיר הנוכחי של $ARKEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Arken Finance?
שווי השוק של $ARKEN הוא $ 116.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $ARKEN?
ההיצע במחזור של $ARKEN הוא 907.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $ARKEN?
‏‏$ARKEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00349925 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $ARKEN?
$ARKEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $ARKEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $ARKEN הוא -- USD.
האם $ARKEN יעלה השנה?
$ARKEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $ARKEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:01:52 (UTC+8)

