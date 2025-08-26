עוד על ARIE

ARIE מידע על מחיר

ARIE אתר רשמי

ARIE טוקניומיקה

ARIE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Arie The Sealion סֵמֶל

Arie The Sealion מחיר (ARIE)

לא רשום

1 ARIE ל USDמחיר חי:

--
----
-7.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Arie The Sealion (ARIE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:45:21 (UTC+8)

Arie The Sealion (ARIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02311481
$ 0.02311481$ 0.02311481

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

-7.12%

+5.83%

+5.83%

Arie The Sealion (ARIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02311481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARIE השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -7.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arie The Sealion (ARIE) מידע שוק

$ 39.92K
$ 39.92K$ 39.92K

--
----

$ 39.92K
$ 39.92K$ 39.92K

999.01M
999.01M 999.01M

999,009,703.106946
999,009,703.106946 999,009,703.106946

שווי השוק הנוכחי של Arie The Sealion הוא $ 39.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARIE הוא 999.01M, עם היצע כולל של 999009703.106946. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.92K.

Arie The Sealion (ARIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Arie The Sealionל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArie The Sealion ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArie The Sealion ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Arie The Sealionל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.12%
30 ימים$ 0-2.89%
60 ימים$ 0+16.23%
90 ימים$ 0--

מה זהArie The Sealion (ARIE)

Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Arie The Sealion (ARIE) משאב

האתר הרשמי

Arie The Sealionתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Arie The Sealion (ARIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arie The Sealion (ARIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Arie The Sealion.

בדוק את Arie The Sealion תחזית המחיר עכשיו‏!

ARIE למטבעות מקומיים

Arie The Sealion (ARIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Arie The Sealion (ARIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Arie The Sealion (ARIE)

כמה שווה Arie The Sealion (ARIE) היום?
החי ARIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARIE ל USD?
המחיר הנוכחי של ARIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Arie The Sealion?
שווי השוק של ARIE הוא $ 39.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARIE?
ההיצע במחזור של ARIE הוא 999.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARIE?
‏‏ARIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02311481 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARIE?
ARIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ARIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARIE הוא -- USD.
האם ARIE יעלה השנה?
ARIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:45:21 (UTC+8)

Arie The Sealion (ARIE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.