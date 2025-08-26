Arie The Sealion (ARIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02311481$ 0.02311481 $ 0.02311481 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.60% שינוי מחיר (1D) -7.12% שינוי מחיר (7D) +5.83% שינוי מחיר (7D) +5.83%

Arie The Sealion (ARIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02311481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARIE השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -7.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arie The Sealion (ARIE) מידע שוק

שווי שוק $ 39.92K$ 39.92K $ 39.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.92K$ 39.92K $ 39.92K אספקת מחזור 999.01M 999.01M 999.01M אספקה כוללת 999,009,703.106946 999,009,703.106946 999,009,703.106946

שווי השוק הנוכחי של Arie The Sealion הוא $ 39.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARIE הוא 999.01M, עם היצע כולל של 999009703.106946. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.92K.