aRIA Currency (RIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +9.18% שינוי מחיר (7D) +35.29% שינוי מחיר (7D) +35.29%

aRIA Currency (RIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +9.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

aRIA Currency (RIA) מידע שוק

שווי שוק $ 3.50K$ 3.50K $ 3.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.50K$ 3.50K $ 3.50K אספקת מחזור 9.99B 9.99B 9.99B אספקה כוללת 9,988,468,331.163162 9,988,468,331.163162 9,988,468,331.163162

שווי השוק הנוכחי של aRIA Currency הוא $ 3.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIA הוא 9.99B, עם היצע כולל של 9988468331.163162. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.50K.