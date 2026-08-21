Areal Finance מחיר היום

מחיר Areal Finance (ARL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00104252, עם שינוי של 7.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARL ל USD הוא $ 0.00104252 לכל ARL.

Areal Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,098.2, עם היצע במחזור של 17.36M ARL. ב‑24 השעות האחרונות, ARL סחר בין $ 0.00104255 (נמוך) ל $ 0.00112816 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00859141, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00104247.

ביצועים לטווח קצר, ARL נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -22.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 35.66.

Areal Finance (ARL) מידע שוק

שווי שוק $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K נפח (24 שעות) $ 35.66$ 35.66 $ 35.66 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.89K$ 26.89K $ 26.89K אספקת מחזור 17.36M 17.36M 17.36M אספקה כוללת 25,790,675.161144 25,790,675.161144 25,790,675.161144

שווי השוק הנוכחי של Areal Finance הוא $ 18.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.66. ההיצע במחזור של ARL הוא 17.36M, עם היצע כולל של 25790675.161144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.89K.