קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
מחיר Areal Finance בזמן אמת היום הוא 0.00104252 USD.ARL שווי השוק הוא 18,098.2 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ARL ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Areal Finance בזמן אמת היום הוא 0.00104252 USD.ARL שווי השוק הוא 18,098.2 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ARL ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

עוד על ARL

ARL מידע על מחיר

מה זה ARL

ARL אתר רשמי

ARL טוקניומיקה

ARL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Areal Finance סֵמֶל

Areal Finance מחיר (ARL)

לא רשום

1 ARL ל USDמחיר חי:

$0.00104258
$0.00104258$0.00104258
-0.07%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Areal Finance (ARL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 13:08:57 (UTC+8)

Areal Finance מחיר היום

מחיר Areal Finance (ARL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00104252, עם שינוי של 7.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARL ל USD הוא $ 0.00104252 לכל ARL.

Areal Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,098.2, עם היצע במחזור של 17.36M ARL. ב‑24 השעות האחרונות, ARL סחר בין $ 0.00104255 (נמוך) ל $ 0.00112816 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00859141, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00104247.

ביצועים לטווח קצר, ARL נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -22.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 35.66.

Areal Finance (ARL) מידע שוק

$ 18.10K
$ 18.10K$ 18.10K

$ 35.66
$ 35.66$ 35.66

$ 26.89K
$ 26.89K$ 26.89K

17.36M
17.36M 17.36M

25,790,675.161144
25,790,675.161144 25,790,675.161144

שווי השוק הנוכחי של Areal Finance הוא $ 18.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.66. ההיצע במחזור של ARL הוא 17.36M, עם היצע כולל של 25790675.161144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.89K.

Areal Finance היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00104255
$ 0.00104255$ 0.00104255
24 שעות נמוך
$ 0.00112816
$ 0.00112816$ 0.00112816
גבוה 24 שעות

$ 0.00104255
$ 0.00104255$ 0.00104255

$ 0.00112816
$ 0.00112816$ 0.00112816

$ 0.00859141
$ 0.00859141$ 0.00859141

$ 0.00104247
$ 0.00104247$ 0.00104247

-0.00%

-7.56%

-22.35%

-22.35%

Areal Finance (ARL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Areal Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAreal Finance ל USDהיה . $ -0.0002389350.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAreal Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Areal Financeל USDהיה $ +0.000000003862958842.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.56%
30 ימים$ -0.0002389350-22.91%
60 ימים$ 0--
90 ימים$ +0.000000003862958842+0.00%

תחזית מחיר עבור Areal Finance

Areal Finance (ARL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ARL הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Areal Finance (ARL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Areal Finance עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Areal Finance תגיע ב 2026–2027? בקר בדף ARL תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Areal Finance תחזית מחיר.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Areal Finance (ARL) משאב

האתר הרשמי

קטגוריה :

Decentralized Finance (DeFi)Solana Ecosystem

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Areal Finance

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 13:08:57 (UTC+8)

Areal Finance (ARL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

גלה עוד על Areal Finance

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

HOT

מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
pump.fun

pump.fun

PUMP
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

נוסף לאחרונה

מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.02025
$0.02025$0.02025

+102.50%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01088
$0.01088$0.01088

+147.27%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.12390
$0.12390$0.12390

-14.38%

Optiview

Optiview

OV

$1.3589
$1.3589$1.3589

+248.43%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.009022
$0.009022$0.009022

-6.11%

המרוויחים המובילים

העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום

Optiview

Optiview

OV

$1.3589
$1.3589$1.3589

+248.43%

Myros

Myros

MY

$0.007630
$0.007630$0.007630

+221.12%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01088
$0.01088$0.01088

+147.27%

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.02025
$0.02025$0.02025

+102.50%

Catecoin

Catecoin

CATE

$0.031697
$0.031697$0.031697

+90.73%

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?