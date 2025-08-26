Ardana מחיר (DANA)
Ardana (DANA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DANA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Ardana הוא $ 8.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DANA הוא 46.91M, עם היצע כולל של 125000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.96K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Ardanaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArdana ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArdana ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ardanaל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+7.38%
|60 ימים
|$ 0
|-71.80%
|90 ימים
|$ 0
|--
Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all.
