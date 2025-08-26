Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) מידע על מחיר (USD)

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARCHIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARCHIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARCHIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) מידע שוק

שווי שוק $ 14.29K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.29K אספקת מחזור 976.74M אספקה כוללת 976,735,590.642499

