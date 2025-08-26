עוד על ARCHIE

Archie the Cigar Poodle סֵמֶל

Archie the Cigar Poodle מחיר (ARCHIE)

לא רשום

1 ARCHIE ל USDמחיר חי:

--
----
-10.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) טבלת מחירים חיה
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-10.24%

-32.36%

-32.36%

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARCHIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARCHIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARCHIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) מידע שוק

$ 14.29K
$ 14.29K$ 14.29K

--
----

$ 14.29K
$ 14.29K$ 14.29K

976.74M
976.74M 976.74M

976,735,590.642499
976,735,590.642499 976,735,590.642499

שווי השוק הנוכחי של Archie the Cigar Poodle הוא $ 14.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARCHIE הוא 976.74M, עם היצע כולל של 976735590.642499. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.29K.

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Archie the Cigar Poodleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArchie the Cigar Poodle ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArchie the Cigar Poodle ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Archie the Cigar Poodleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.24%
30 ימים$ 0-64.08%
60 ימים$ 0-80.92%
90 ימים$ 0--

מה זהArchie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face. So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) משאב

האתר הרשמי

Archie the Cigar Poodleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Archie the Cigar Poodle.

בדוק את Archie the Cigar Poodle תחזית המחיר עכשיו‏!

ARCHIE למטבעות מקומיים

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARCHIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

כמה שווה Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) היום?
החי ARCHIEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARCHIE ל USD?
המחיר הנוכחי של ARCHIE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Archie the Cigar Poodle?
שווי השוק של ARCHIE הוא $ 14.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARCHIE?
ההיצע במחזור של ARCHIE הוא 976.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARCHIE?
‏‏ARCHIE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARCHIE?
ARCHIE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ARCHIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARCHIE הוא -- USD.
האם ARCHIE יעלה השנה?
ARCHIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARCHIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:20:47 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.