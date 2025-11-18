ArcheriumAi מחיר היום

מחיר ArcheriumAi (ARCA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00007109, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARCA ל USD הוא $ 0.00007109 לכל ARCA.

ArcheriumAi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,109.29, עם היצע במחזור של 100.00M ARCA. ב‑24 השעות האחרונות, ARCA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01600777, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007079.

ביצועים לטווח קצר, ARCA נע ב -- בשעה האחרונה ו -33.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ArcheriumAi (ARCA) מידע שוק

שווי שוק $ 7.11K$ 7.11K $ 7.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.11K$ 7.11K $ 7.11K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

