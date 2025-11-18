Arcane Owls מחיר היום

מחיר Arcane Owls (OWLS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001573, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OWLS ל USD הוא $ 0.00001573 לכל OWLS.

Arcane Owls כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,729.61, עם היצע במחזור של 1.00B OWLS. ב‑24 השעות האחרונות, OWLS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00042134, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000438.

ביצועים לטווח קצר, OWLS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Arcane Owls (OWLS) מידע שוק

שווי שוק $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arcane Owls הוא $ 15.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OWLS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.73K.