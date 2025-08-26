Arbion AI (ARAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00983871
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) -1.51%

Arbion AI (ARAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00983871, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arbion AI (ARAI) מידע שוק

שווי שוק $ 22.75K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.28K
אספקת מחזור 90.00M
אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arbion AI הוא $ 22.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARAI הוא 90.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.28K.