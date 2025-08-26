Arbion AI מחיר (ARAI)
Arbion AI (ARAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00983871, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Arbion AI הוא $ 22.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARAI הוא 90.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.28K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Arbion AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArbion AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArbion AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Arbion AIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+7.97%
|60 ימים
|$ 0
|+60.70%
|90 ימים
|$ 0
|--
Arbion AI — The AI Protocol for Web3 Automation Arbion AI empowers developers, projects, and startups to deploy customizable AI agents that seamlessly connect with CEX, DEX, DeFi protocols, and external data feeds through plug & play APIs. No complex setup. Fully decentralized. Privacy-first. Key Features: No-Code AI Agent Deployment Launch AI-driven automation without writing a single line of code. Auto-Generated API Integrations Simplified API generation to connect with blockchain, exchanges, and off-chain data. Multi-Platform Connectivity Integrate with CEXs, DEXs, DeFi protocols, Telegram, and more. Privacy-Focused with zkML Technology Execute AI tasks in a secure, privacy-preserving environment using zero-knowledge machine learning. Arbion AI is built for the next generation of Web3 builders. Explore more at arbion.org
