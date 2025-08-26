עוד על ARAI

ARAI מידע על מחיר

ARAI אתר רשמי

ARAI טוקניומיקה

ARAI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Arbion AI סֵמֶל

Arbion AI מחיר (ARAI)

לא רשום

1 ARAI ל USDמחיר חי:

$0.00025278
$0.00025278$0.00025278
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Arbion AI (ARAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:44:45 (UTC+8)

Arbion AI (ARAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00983871
$ 0.00983871$ 0.00983871

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.51%

-1.51%

Arbion AI (ARAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00983871, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arbion AI (ARAI) מידע שוק

$ 22.75K
$ 22.75K$ 22.75K

--
----

$ 25.28K
$ 25.28K$ 25.28K

90.00M
90.00M 90.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arbion AI הוא $ 22.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARAI הוא 90.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.28K.

Arbion AI (ARAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Arbion AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArbion AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArbion AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Arbion AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+7.97%
60 ימים$ 0+60.70%
90 ימים$ 0--

מה זהArbion AI (ARAI)

Arbion AI — The AI Protocol for Web3 Automation Arbion AI empowers developers, projects, and startups to deploy customizable AI agents that seamlessly connect with CEX, DEX, DeFi protocols, and external data feeds through plug & play APIs. No complex setup. Fully decentralized. Privacy-first. Key Features: No-Code AI Agent Deployment Launch AI-driven automation without writing a single line of code. Auto-Generated API Integrations Simplified API generation to connect with blockchain, exchanges, and off-chain data. Multi-Platform Connectivity Integrate with CEXs, DEXs, DeFi protocols, Telegram, and more. Privacy-Focused with zkML Technology Execute AI tasks in a secure, privacy-preserving environment using zero-knowledge machine learning. Arbion AI is built for the next generation of Web3 builders. Explore more at arbion.org

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Arbion AI (ARAI) משאב

האתר הרשמי

Arbion AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Arbion AI (ARAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arbion AI (ARAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Arbion AI.

בדוק את Arbion AI תחזית המחיר עכשיו‏!

ARAI למטבעות מקומיים

Arbion AI (ARAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Arbion AI (ARAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Arbion AI (ARAI)

כמה שווה Arbion AI (ARAI) היום?
החי ARAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARAI ל USD?
המחיר הנוכחי של ARAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Arbion AI?
שווי השוק של ARAI הוא $ 22.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARAI?
ההיצע במחזור של ARAI הוא 90.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARAI?
‏‏ARAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00983871 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARAI?
ARAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ARAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARAI הוא -- USD.
האם ARAI יעלה השנה?
ARAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:44:45 (UTC+8)

Arbion AI (ARAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.