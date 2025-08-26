Arata AGI (ARATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00450104 $ 0.00450104 $ 0.00450104 24 שעות נמוך $ 0.00484915 $ 0.00484915 $ 0.00484915 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00450104$ 0.00450104 $ 0.00450104 גבוה 24 שעות $ 0.00484915$ 0.00484915 $ 0.00484915 שיא כל הזמנים $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00194257$ 0.00194257 $ 0.00194257 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -2.69% שינוי מחיר (7D) +3.91% שינוי מחיר (7D) +3.91%

Arata AGI (ARATA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00460118. במהלך 24 השעות האחרונות, ARATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00450104 לבין שיא של $ 0.00484915, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00194257.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARATA השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arata AGI (ARATA) מידע שוק

שווי שוק $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.01K$ 46.01K $ 46.01K אספקת מחזור 7.00M 7.00M 7.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arata AGI הוא $ 32.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARATA הוא 7.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.01K.