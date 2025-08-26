עוד על ARATA

Arata AGI סֵמֶל

Arata AGI מחיר (ARATA)

לא רשום

1 ARATA ל USDמחיר חי:

$0.00460118
$0.00460118$0.00460118
-2.60%1D
mexc
USD
Arata AGI (ARATA) טבלת מחירים חיה
Arata AGI (ARATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00450104
$ 0.00450104$ 0.00450104
24 שעות נמוך
$ 0.00484915
$ 0.00484915$ 0.00484915
גבוה 24 שעות

$ 0.00450104
$ 0.00450104$ 0.00450104

$ 0.00484915
$ 0.00484915$ 0.00484915

$ 2.81
$ 2.81$ 2.81

$ 0.00194257
$ 0.00194257$ 0.00194257

-0.01%

-2.69%

+3.91%

+3.91%

Arata AGI (ARATA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00460118. במהלך 24 השעות האחרונות, ARATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00450104 לבין שיא של $ 0.00484915, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00194257.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARATA השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arata AGI (ARATA) מידע שוק

$ 32.21K
$ 32.21K$ 32.21K

--
----

$ 46.01K
$ 46.01K$ 46.01K

7.00M
7.00M 7.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arata AGI הוא $ 32.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARATA הוא 7.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.01K.

Arata AGI (ARATA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Arata AGIל USDהיה $ -0.000127372359769938.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArata AGI ל USDהיה . $ +0.0005231242.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArata AGI ל USDהיה $ +0.0025167433.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Arata AGIל USDהיה $ +0.0013714796844933906.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000127372359769938-2.69%
30 ימים$ +0.0005231242+11.37%
60 ימים$ +0.0025167433+54.70%
90 ימים$ +0.0013714796844933906+42.46%

מה זהArata AGI (ARATA)

ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments

Arata AGI (ARATA) משאב

האתר הרשמי

Arata AGIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Arata AGI (ARATA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arata AGI (ARATA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Arata AGI.

בדוק את Arata AGI תחזית המחיר עכשיו‏!

ARATA למטבעות מקומיים

Arata AGI (ARATA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Arata AGI (ARATA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARATA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Arata AGI (ARATA)

כמה שווה Arata AGI (ARATA) היום?
החי ARATAהמחיר ב USD הוא 0.00460118 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARATA ל USD?
המחיר הנוכחי של ARATA ל USD הוא $ 0.00460118. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Arata AGI?
שווי השוק של ARATA הוא $ 32.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARATA?
ההיצע במחזור של ARATA הוא 7.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARATA?
‏‏ARATA השיג מחיר שיא (ATH) של 2.81 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARATA?
ARATA ‏‏רשם מחירATL של 0.00194257 USD.
מהו נפח המסחר של ARATA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARATA הוא -- USD.
האם ARATA יעלה השנה?
ARATA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARATA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Arata AGI (ARATA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

