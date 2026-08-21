aPriori Monad LST מחיר היום

מחיר aPriori Monad LST (APRMON) בזמן אמת היום הוא $ 0.02824521, עם שינוי של 13.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APRMON ל USD הוא $ 0.02824521 לכל APRMON.

aPriori Monad LST כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 683,687, עם היצע במחזור של 24.23M APRMON. ב‑24 השעות האחרונות, APRMON סחר בין $ 0.02562187 (נמוך) ל $ 0.02944636 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03891943, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01667793.

ביצועים לטווח קצר, APRMON נע ב -0.82% בשעה האחרונה ו +21.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 23.65K.

aPriori Monad LST (APRMON) מידע שוק

שווי שוק $ 683.69K$ 683.69K $ 683.69K נפח (24 שעות) $ 23.65K$ 23.65K $ 23.65K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 683.69K$ 683.69K $ 683.69K אספקת מחזור 24.23M 24.23M 24.23M אספקה כוללת 24,232,974.88363295 24,232,974.88363295 24,232,974.88363295

שווי השוק הנוכחי של aPriori Monad LST הוא $ 683.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.65K. ההיצע במחזור של APRMON הוא 24.23M, עם היצע כולל של 24232974.88363295. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 683.69K.