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מחיר AppLovin xStock בזמן אמת היום הוא 315.9 USD.APPX שווי השוק הוא 528,326 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר APPX ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר AppLovin xStock בזמן אמת היום הוא 315.9 USD.APPX שווי השוק הוא 528,326 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר APPX ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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AppLovin xStock סֵמֶל

AppLovin xStock מחיר (APPX)

לא רשום

1 APPX ל USDמחיר חי:

$315.9
$315.9$315.9
+3.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
AppLovin xStock (APPX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 13:06:29 (UTC+8)

AppLovin xStock מחיר היום

מחיר AppLovin xStock (APPX) בזמן אמת היום הוא $ 315.9, עם שינוי של 3.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APPX ל USD הוא $ 315.9 לכל APPX.

AppLovin xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 528,326, עם היצע במחזור של 1.67K APPX. ב‑24 השעות האחרונות, APPX סחר בין $ 305.66 (נמוך) ל $ 317.96 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 744.68, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 149.85.

ביצועים לטווח קצר, APPX נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +1.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.57K.

AppLovin xStock (APPX) מידע שוק

$ 528.33K
$ 528.33K$ 528.33K

$ 1.57K
$ 1.57K$ 1.57K

$ 62.27M
$ 62.27M$ 62.27M

1.67K
1.67K 1.67K

197,122.7793214158
197,122.7793214158 197,122.7793214158

שווי השוק הנוכחי של AppLovin xStock הוא $ 528.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.57K. ההיצע במחזור של APPX הוא 1.67K, עם היצע כולל של 197122.7793214158. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.27M.

AppLovin xStock היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 305.66
$ 305.66$ 305.66
24 שעות נמוך
$ 317.96
$ 317.96$ 317.96
גבוה 24 שעות

$ 305.66
$ 305.66$ 305.66

$ 317.96
$ 317.96$ 317.96

$ 744.68
$ 744.68$ 744.68

$ 149.85
$ 149.85$ 149.85

+0.01%

+3.35%

+1.21%

+1.21%

AppLovin xStock (APPX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AppLovin xStockל USDהיה $ +10.24.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAppLovin xStock ל USDהיה . $ -78.2674155900.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAppLovin xStock ל USDהיה $ -101.0506290300.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AppLovin xStockל USDהיה $ +0.010547200876.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +10.24+3.35%
30 ימים$ -78.2674155900-24.77%
60 ימים$ -101.0506290300-31.98%
90 ימים$ +0.010547200876+0.00%

תחזית מחיר עבור AppLovin xStock

AppLovin xStock (APPX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של APPX הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
AppLovin xStock (APPX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של AppLovin xStock עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר AppLovin xStock תגיע ב 2026–2027? בקר בדף APPX תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על AppLovin xStock תחזית מחיר.

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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AppLovin xStock

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 13:06:29 (UTC+8)

AppLovin xStock (APPX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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