AppLovin xStock מחיר היום

מחיר AppLovin xStock (APPX) בזמן אמת היום הוא $ 315.9, עם שינוי של 3.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APPX ל USD הוא $ 315.9 לכל APPX.

AppLovin xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 528,326, עם היצע במחזור של 1.67K APPX. ב‑24 השעות האחרונות, APPX סחר בין $ 305.66 (נמוך) ל $ 317.96 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 744.68, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 149.85.

ביצועים לטווח קצר, APPX נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +1.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.57K.

AppLovin xStock (APPX) מידע שוק

שווי שוק $ 528.33K$ 528.33K $ 528.33K נפח (24 שעות) $ 1.57K$ 1.57K $ 1.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.27M$ 62.27M $ 62.27M אספקת מחזור 1.67K 1.67K 1.67K אספקה כוללת 197,122.7793214158 197,122.7793214158 197,122.7793214158

שווי השוק הנוכחי של AppLovin xStock הוא $ 528.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.57K. ההיצע במחזור של APPX הוא 1.67K, עם היצע כולל של 197122.7793214158. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.27M.