Apollo Diversified Credit Securitize Fund סֵמֶל

Apollo Diversified Credit Securitize Fund מחיר (ACRED)

לא רשום

1 ACRED ל USDמחיר חי:

$1.050,81
+%0,201D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:55:52 (UTC+8)

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.046,04
24 שעות נמוך
$ 1.050,96
גבוה 24 שעות

$ 1.046,04
$ 1.050,96
$ 1.050,96
$ 1.004,33
+%0,00

+%0,28

+%0,31

+%0,31

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) המחיר בזמן אמת של הוא $1.050,76. במהלך 24 השעות האחרונות, ACRED נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.046,04 לבין שיא של $ 1.050,96, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACREDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.050,96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.004,33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACRED השתנה ב +%0,00 במהלך השעה האחרונה, +%0,28 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%0,31 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) מידע שוק

$ 110,69M
--
$ 110,69M
105,34K
105.340,313551
שווי השוק הנוכחי של Apollo Diversified Credit Securitize Fund הוא $ 110,69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ACRED הוא 105,34K, עם היצע כולל של 105340.313551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110,69M.

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Apollo Diversified Credit Securitize Fundל USDהיה $ +2,93.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApollo Diversified Credit Securitize Fund ל USDהיה . $ +10,1976258000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApollo Diversified Credit Securitize Fund ל USDהיה $ +19,2071572680.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Apollo Diversified Credit Securitize Fundל USDהיה $ +28,0663875470677.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +2,93+%0,28
30 ימים$ +10,1976258000+%0,97
60 ימים$ +19,2071572680+%1,83
90 ימים$ +28,0663875470677+%2,74

מה זהApollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks.

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) משאב

האתר הרשמי

Apollo Diversified Credit Securitize Fundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Apollo Diversified Credit Securitize Fund.

בדוק את Apollo Diversified Credit Securitize Fund תחזית המחיר עכשיו‏!

ACRED למטבעות מקומיים

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ACRED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

כמה שווה Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) היום?
החי ACREDהמחיר ב USD הוא 1.050,76 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ACRED ל USD?
המחיר הנוכחי של ACRED ל USD הוא $ 1.050,76. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Apollo Diversified Credit Securitize Fund?
שווי השוק של ACRED הוא $ 110,69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ACRED?
ההיצע במחזור של ACRED הוא 105,34K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ACRED?
‏‏ACRED השיג מחיר שיא (ATH) של 1.050,96 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ACRED?
ACRED ‏‏רשם מחירATL של 1.004,33 USD.
מהו נפח המסחר של ACRED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ACRED הוא -- USD.
האם ACRED יעלה השנה?
ACRED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ACRED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.