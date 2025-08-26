Apollo Diversified Credit Securitize Fund מחיר (ACRED)
Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) המחיר בזמן אמת של הוא $1.050,76. במהלך 24 השעות האחרונות, ACRED נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.046,04 לבין שיא של $ 1.050,96, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACREDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.050,96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.004,33.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACRED השתנה ב +%0,00 במהלך השעה האחרונה, +%0,28 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%0,31 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Apollo Diversified Credit Securitize Fund הוא $ 110,69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ACRED הוא 105,34K, עם היצע כולל של 105340.313551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110,69M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Apollo Diversified Credit Securitize Fundל USDהיה $ +2,93.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApollo Diversified Credit Securitize Fund ל USDהיה . $ +10,1976258000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApollo Diversified Credit Securitize Fund ל USDהיה $ +19,2071572680.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Apollo Diversified Credit Securitize Fundל USDהיה $ +28,0663875470677.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +2,93
|+%0,28
|30 ימים
|$ +10,1976258000
|+%0,97
|60 ימים
|$ +19,2071572680
|+%1,83
|90 ימים
|$ +28,0663875470677
|+%2,74
This feeder fund invests in the Apollo Diversified Credit Fund ("Underlying Fund") which seeks to generate a return comprised of both current income and capital appreciation, emphasizing current income with low volatility and low correlation to the broader markets. ✓ Seasoned Asset Manager: Apollo draws on 30+ years of experience, aiming to achieve attractive returns across the risk spectrum through proprietary origination, credit strategies, and a flexible approach to borrower needs.(1) ✓ Historical Track Record of Outperformance: A diversified, global credit strategy with potential for enhanced income and attractive risk-adjusted returns across various market cycles. ✓ 0% Performance Fee ✓ $0 Redemptions ✓ Pricing Transparency: Daily pricing transparency and daily liquidity.(2) The Underlying Fund takes a multi-asset private and public credit approach centered around five key pillars: ✓ Corporate Direct Lending: Targets large scale corporate originations and sponsor-backed issuers of first lien, senior secured and unitranche loans, utilizing Apollo’s proprietary sourcing channel. ✓ Asset-Backed Lending: Focuses on agile deployment of capital into origination and proprietary sourcing channels across a broad mandate of asset-backed investments, with a focus on investments collateralized by tangible investments. ✓ Performing Credit: Primarily pursues liquid, performing senior secured corporate credits to generate total return. ✓ Dislocated Credit: Seeks to use contingent capital to tactically pursue “dislocated” credit opportunities such as stressed, performing assets that sell-off due to technical and/or non-fundamental reasons. ✓ Structured Credit: Focuses on structured credit opportunities across diverse asset types, vintages, maturities, jurisdictions, and capital structure priorities (for example, CLOs, residential, and commercial mortgage backed securities among others).9 (1) Diversification does not ensure profit or protect against loss. (2) Investment performance is not guaranteed and is subject to market risks.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.