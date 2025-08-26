Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.046,04 $ 1.046,04 $ 1.046,04 24 שעות נמוך $ 1.050,96 $ 1.050,96 $ 1.050,96 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.046,04$ 1.046,04 $ 1.046,04 גבוה 24 שעות $ 1.050,96$ 1.050,96 $ 1.050,96 שיא כל הזמנים $ 1.050,96$ 1.050,96 $ 1.050,96 המחיר הנמוך ביותר $ 1.004,33$ 1.004,33 $ 1.004,33 שינוי מחיר (שעה אחת) +%0,00 שינוי מחיר (1D) +%0,28 שינוי מחיר (7D) +%0,31 שינוי מחיר (7D) +%0,31

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) המחיר בזמן אמת של הוא $1.050,76. במהלך 24 השעות האחרונות, ACRED נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.046,04 לבין שיא של $ 1.050,96, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACREDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.050,96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.004,33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACRED השתנה ב +%0,00 במהלך השעה האחרונה, +%0,28 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%0,31 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) מידע שוק

שווי שוק $ 110,69M$ 110,69M $ 110,69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 110,69M$ 110,69M $ 110,69M אספקת מחזור 105,34K 105,34K 105,34K אספקה כוללת 105.340,313551 105.340,313551 105.340,313551

שווי השוק הנוכחי של Apollo Diversified Credit Securitize Fund הוא $ 110,69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ACRED הוא 105,34K, עם היצע כולל של 105340.313551. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110,69M.