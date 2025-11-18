Apollo AI מחיר היום

מחיר Apollo AI (APOLLO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 32.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APOLLO ל USD הוא -- לכל APOLLO.

Apollo AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,466.65, עם היצע במחזור של 880.27M APOLLO. ב‑24 השעות האחרונות, APOLLO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, APOLLO נע ב -0.62% בשעה האחרונה ו +52.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Apollo AI (APOLLO) מידע שוק

שווי שוק $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K אספקת מחזור 880.27M 880.27M 880.27M אספקה כוללת 880,274,394.2381608 880,274,394.2381608 880,274,394.2381608

