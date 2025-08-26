apM Coin (APM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00269992 גבוה 24 שעות $ 0.00283437 שיא כל הזמנים $ 1.066 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00244691 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.58% שינוי מחיר (1D) +0.81% שינוי מחיר (7D) -1.51%

apM Coin (APM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00277316. במהלך 24 השעות האחרונות, APM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00269992 לבין שיא של $ 0.00283437, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.066, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00244691.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APM השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, +0.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

apM Coin (APM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.00M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.02M אספקת מחזור 361.88M אספקה כוללת 1,812,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של apM Coin הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APM הוא 361.88M, עם היצע כולל של 1812500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.02M.