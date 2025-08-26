עוד על APM

APM מידע על מחיר

APM אתר רשמי

APM טוקניומיקה

APM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

apM Coin סֵמֶל

apM Coin מחיר (APM)

לא רשום

1 APM ל USDמחיר חי:

$0.00277316
$0.00277316$0.00277316
+0.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
apM Coin (APM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:18:15 (UTC+8)

apM Coin (APM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00269992
$ 0.00269992$ 0.00269992
24 שעות נמוך
$ 0.00283437
$ 0.00283437$ 0.00283437
גבוה 24 שעות

$ 0.00269992
$ 0.00269992$ 0.00269992

$ 0.00283437
$ 0.00283437$ 0.00283437

$ 1.066
$ 1.066$ 1.066

$ 0.00244691
$ 0.00244691$ 0.00244691

-0.58%

+0.81%

-1.51%

-1.51%

apM Coin (APM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00277316. במהלך 24 השעות האחרונות, APM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00269992 לבין שיא של $ 0.00283437, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.066, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00244691.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APM השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, +0.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

apM Coin (APM) מידע שוק

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 5.02M
$ 5.02M$ 5.02M

361.88M
361.88M 361.88M

1,812,500,000.0
1,812,500,000.0 1,812,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של apM Coin הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APM הוא 361.88M, עם היצע כולל של 1812500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.02M.

apM Coin (APM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של apM Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלapM Coin ל USDהיה . $ -0.0007260579.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלapM Coin ל USDהיה $ -0.0000402130.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של apM Coinל USDהיה $ -0.000198019150225498.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.81%
30 ימים$ -0.0007260579-26.18%
60 ימים$ -0.0000402130-1.45%
90 ימים$ -0.000198019150225498-6.66%

מה זהapM Coin (APM)

A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

apM Coin (APM) משאב

האתר הרשמי

apM Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה apM Coin (APM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות apM Coin (APM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור apM Coin.

בדוק את apM Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

APM למטבעות מקומיים

apM Coin (APM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של apM Coin (APM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על apM Coin (APM)

כמה שווה apM Coin (APM) היום?
החי APMהמחיר ב USD הוא 0.00277316 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APM ל USD?
המחיר הנוכחי של APM ל USD הוא $ 0.00277316. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של apM Coin?
שווי השוק של APM הוא $ 1.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APM?
ההיצע במחזור של APM הוא 361.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APM?
‏‏APM השיג מחיר שיא (ATH) של 1.066 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APM?
APM ‏‏רשם מחירATL של 0.00244691 USD.
מהו נפח המסחר של APM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APM הוא -- USD.
האם APM יעלה השנה?
APM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:18:15 (UTC+8)

apM Coin (APM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.