Apillon מחיר היום

מחיר Apillon (NCTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00251814, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NCTR ל USD הוא $ 0.00251814 לכל NCTR.

Apillon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 106,509, עם היצע במחזור של 42.30M NCTR. ב‑24 השעות האחרונות, NCTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04553041, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00191951.

ביצועים לטווח קצר, NCTR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Apillon (NCTR) מידע שוק

שווי שוק $ 106.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 377.72K אספקת מחזור 42.30M אספקה כוללת 150,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Apillon הוא $ 106.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NCTR הוא 42.30M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 377.72K.