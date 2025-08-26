Apicoin (API) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00324631$ 0.00324631 $ 0.00324631 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.72% שינוי מחיר (7D) +0.72%

Apicoin (API) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, API נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00324631, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, API השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apicoin (API) מידע שוק

שווי שוק $ 9.04K$ 9.04K $ 9.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.04K$ 9.04K $ 9.04K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,944,589.745063 999,944,589.745063 999,944,589.745063

שווי השוק הנוכחי של Apicoin הוא $ 9.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של API הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999944589.745063. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.04K.