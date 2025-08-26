Apexrom (APR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00123536$ 0.00123536 $ 0.00123536 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -38.81% שינוי מחיר (7D) -38.81%

Apexrom (APR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, APR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00123536, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apexrom (APR) מידע שוק

שווי שוק $ 22.26K$ 22.26K $ 22.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.50K$ 47.50K $ 47.50K אספקת מחזור 454.58M 454.58M 454.58M אספקה כוללת 969,970,520.0 969,970,520.0 969,970,520.0

שווי השוק הנוכחי של Apexrom הוא $ 22.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APR הוא 454.58M, עם היצע כולל של 969970520.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.50K.