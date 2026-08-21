Apes Together Strong מחיר היום

מחיר Apes Together Strong (APES) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APES ל USD הוא $ 0 לכל APES.

Apes Together Strong כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 142,665, עם היצע במחזור של 1.00B APES. ב‑24 השעות האחרונות, APES סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00291432, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, APES נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו -23.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.66.

Apes Together Strong (APES) מידע שוק

שווי שוק $ 142.67K$ 142.67K $ 142.67K נפח (24 שעות) $ 6.66$ 6.66 $ 6.66 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 142.67K$ 142.67K $ 142.67K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Apes Together Strong הוא $ 142.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.66. ההיצע במחזור של APES הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 142.67K.