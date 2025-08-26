עוד על AGB

Apes Go Bananas סֵמֶל

Apes Go Bananas מחיר (AGB)

לא רשום

1 AGB ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Apes Go Bananas (AGB) טבלת מחירים חיה
Apes Go Bananas (AGB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.27%

-2.27%

Apes Go Bananas (AGB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apes Go Bananas (AGB) מידע שוק

$ 102.93K
$ 102.93K$ 102.93K

--
----

$ 102.93K
$ 102.93K$ 102.93K

819.20T
819.20T 819.20T

819,200,000,000,000.0
819,200,000,000,000.0 819,200,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Apes Go Bananas הוא $ 102.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGB הוא 819.20T, עם היצע כולל של 819200000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.93K.

Apes Go Bananas (AGB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Apes Go Bananasל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApes Go Bananas ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApes Go Bananas ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Apes Go Bananasל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+20.23%
60 ימים$ 0+73.48%
90 ימים$ 0--

מה זהApes Go Bananas (AGB)

AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Apes Go Bananas (AGB) משאב

האתר הרשמי

Apes Go Bananasתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Apes Go Bananas (AGB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Apes Go Bananas (AGB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Apes Go Bananas.

בדוק את Apes Go Bananas תחזית המחיר עכשיו‏!

AGB למטבעות מקומיים

Apes Go Bananas (AGB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Apes Go Bananas (AGB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Apes Go Bananas (AGB)

כמה שווה Apes Go Bananas (AGB) היום?
החי AGBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGB ל USD?
המחיר הנוכחי של AGB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Apes Go Bananas?
שווי השוק של AGB הוא $ 102.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGB?
ההיצע במחזור של AGB הוא 819.20T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGB?
‏‏AGB השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGB?
AGB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AGB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGB הוא -- USD.
האם AGB יעלה השנה?
AGB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.