Aperture Finance (APTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.149148$ 0.149148 $ 0.149148 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -2.84% שינוי מחיר (7D) -15.20% שינוי מחיר (7D) -15.20%

Aperture Finance (APTR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, APTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.149148, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APTR השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aperture Finance (APTR) מידע שוק

שווי שוק $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 171.52K$ 171.52K $ 171.52K אספקת מחזור 90.90M 90.90M 90.90M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aperture Finance הוא $ 15.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APTR הוא 90.90M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 171.52K.