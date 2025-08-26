עוד על APTR

APTR מידע על מחיר

APTR מסמך לבן

APTR אתר רשמי

APTR טוקניומיקה

APTR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Aperture Finance סֵמֶל

Aperture Finance מחיר (APTR)

לא רשום

1 APTR ל USDמחיר חי:

$0.00017152
$0.00017152$0.00017152
-2.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Aperture Finance (APTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:01:29 (UTC+8)

Aperture Finance (APTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.149148
$ 0.149148$ 0.149148

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-2.84%

-15.20%

-15.20%

Aperture Finance (APTR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, APTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.149148, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APTR השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aperture Finance (APTR) מידע שוק

$ 15.59K
$ 15.59K$ 15.59K

--
----

$ 171.52K
$ 171.52K$ 171.52K

90.90M
90.90M 90.90M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aperture Finance הוא $ 15.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APTR הוא 90.90M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 171.52K.

Aperture Finance (APTR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aperture Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAperture Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAperture Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aperture Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.84%
30 ימים$ 0-26.81%
60 ימים$ 0-85.02%
90 ימים$ 0--

מה זהAperture Finance (APTR)

Building AI Powered Intents, the future of DeFi UX.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aperture Finance (APTR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Aperture Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aperture Finance (APTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aperture Finance (APTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aperture Finance.

בדוק את Aperture Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

APTR למטבעות מקומיים

Aperture Finance (APTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aperture Finance (APTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aperture Finance (APTR)

כמה שווה Aperture Finance (APTR) היום?
החי APTRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APTR ל USD?
המחיר הנוכחי של APTR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aperture Finance?
שווי השוק של APTR הוא $ 15.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APTR?
ההיצע במחזור של APTR הוא 90.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APTR?
‏‏APTR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.149148 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APTR?
APTR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של APTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APTR הוא -- USD.
האם APTR יעלה השנה?
APTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:01:29 (UTC+8)

Aperture Finance (APTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.