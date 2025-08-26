APEDOG (APEDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -3.74% שינוי מחיר (7D) -6.62% שינוי מחיר (7D) -6.62%

APEDOG (APEDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, APEDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APEDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APEDOG השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -3.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

APEDOG (APEDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 2.89K$ 2.89K $ 2.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.68K$ 3.68K $ 3.68K אספקת מחזור 599.21M 599.21M 599.21M אספקה כוללת 765,000,000.0 765,000,000.0 765,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של APEDOG הוא $ 2.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APEDOG הוא 599.21M, עם היצע כולל של 765000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.68K.