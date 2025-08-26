עוד על APEDOG

APEDOG סֵמֶל

APEDOG מחיר (APEDOG)

לא רשום

1 APEDOG ל USDמחיר חי:

--
----
-3.70%1D
mexc
USD
APEDOG (APEDOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:18:59 (UTC+8)

APEDOG (APEDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-3.74%

-6.62%

-6.62%

APEDOG (APEDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, APEDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APEDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APEDOG השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -3.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

APEDOG (APEDOG) מידע שוק

$ 2.89K
$ 2.89K$ 2.89K

--
----

$ 3.68K
$ 3.68K$ 3.68K

599.21M
599.21M 599.21M

765,000,000.0
765,000,000.0 765,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של APEDOG הוא $ 2.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APEDOG הוא 599.21M, עם היצע כולל של 765000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.68K.

APEDOG (APEDOG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של APEDOGל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAPEDOG ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAPEDOG ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של APEDOGל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.74%
30 ימים$ 0-11.36%
60 ימים$ 0-4.44%
90 ימים$ 0--

מה זהAPEDOG (APEDOG)

Apedog is one of the first meme tokens launched on the new ApeChain blockchain and is the first token to achieve a centralized exchange listing. The token does not have grand ambitions; the team is simply focused on creating a new website and mobile application to provide market news and data. The project was developed and launched on Ape.Express during the release of the ApeChain blockchain...

APEDOG (APEDOG) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

APEDOGתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה APEDOG (APEDOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות APEDOG (APEDOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור APEDOG.

בדוק את APEDOG תחזית המחיר עכשיו‏!

APEDOG למטבעות מקומיים

APEDOG (APEDOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של APEDOG (APEDOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APEDOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על APEDOG (APEDOG)

כמה שווה APEDOG (APEDOG) היום?
החי APEDOGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APEDOG ל USD?
המחיר הנוכחי של APEDOG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של APEDOG?
שווי השוק של APEDOG הוא $ 2.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APEDOG?
ההיצע במחזור של APEDOG הוא 599.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APEDOG?
‏‏APEDOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APEDOG?
APEDOG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של APEDOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APEDOG הוא -- USD.
האם APEDOG יעלה השנה?
APEDOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APEDOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
APEDOG (APEDOG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

