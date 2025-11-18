ApeChainHOES מחיר היום

מחיר ApeChainHOES (HOES) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000865, עם שינוי של 5.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOES ל USD הוא $ 0.00000865 לכל HOES.

ApeChainHOES כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,650.68, עם היצע במחזור של 1.00B HOES. ב‑24 השעות האחרונות, HOES סחר בין $ 0.00000826 (נמוך) ל $ 0.00000918 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000086, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000826.

ביצועים לטווח קצר, HOES נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו -19.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ApeChainHOES (HOES) מידע שוק

שווי שוק $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ApeChainHOES הוא $ 8.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOES הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.65K.