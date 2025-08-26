Anzen Staked USDz (SUSDZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 המחיר הנמוך ביותר $ 0.898102$ 0.898102 $ 0.898102 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.36% שינוי מחיר (7D) +0.36%

Anzen Staked USDz (SUSDZ) המחיר בזמן אמת של הוא $1.21. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSDZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSDZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.898102.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSDZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Anzen Staked USDz (SUSDZ) מידע שוק

שווי שוק $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M אספקת מחזור 4.33M 4.33M 4.33M אספקה כוללת 4,329,534.447674073 4,329,534.447674073 4,329,534.447674073

שווי השוק הנוכחי של Anzen Staked USDz הוא $ 5.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSDZ הוא 4.33M, עם היצע כולל של 4329534.447674073. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.24M.