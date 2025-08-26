עוד על SUSDZ

Anzen Staked USDz סֵמֶל

Anzen Staked USDz מחיר (SUSDZ)

לא רשום

1 SUSDZ ל USDמחיר חי:

$1.21
$1.21$1.21
0.00%1D
USD
Anzen Staked USDz (SUSDZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:38:45 (UTC+8)

Anzen Staked USDz (SUSDZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.898102
$ 0.898102$ 0.898102

--

--

+0.36%

+0.36%

Anzen Staked USDz (SUSDZ) המחיר בזמן אמת של הוא $1.21. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSDZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSDZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.898102.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSDZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Anzen Staked USDz (SUSDZ) מידע שוק

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

--
----

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

4.33M
4.33M 4.33M

4,329,534.447674073
4,329,534.447674073 4,329,534.447674073

שווי השוק הנוכחי של Anzen Staked USDz הוא $ 5.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSDZ הוא 4.33M, עם היצע כולל של 4329534.447674073. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.24M.

Anzen Staked USDz (SUSDZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Anzen Staked USDzל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAnzen Staked USDz ל USDהיה . $ +0.0235450270.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAnzen Staked USDz ל USDהיה $ +0.0060905350.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Anzen Staked USDzל USDהיה $ +0.0259321888553677.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0235450270+1.95%
60 ימים$ +0.0060905350+0.50%
90 ימים$ +0.0259321888553677+2.19%

מה זהAnzen Staked USDz (SUSDZ)

sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Anzen Staked USDz (SUSDZ) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Anzen Staked USDzתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Anzen Staked USDz (SUSDZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Anzen Staked USDz (SUSDZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Anzen Staked USDz.

בדוק את Anzen Staked USDz תחזית המחיר עכשיו‏!

SUSDZ למטבעות מקומיים

Anzen Staked USDz (SUSDZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Anzen Staked USDz (SUSDZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUSDZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Anzen Staked USDz (SUSDZ)

כמה שווה Anzen Staked USDz (SUSDZ) היום?
החי SUSDZהמחיר ב USD הוא 1.21 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUSDZ ל USD?
המחיר הנוכחי של SUSDZ ל USD הוא $ 1.21. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Anzen Staked USDz?
שווי השוק של SUSDZ הוא $ 5.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUSDZ?
ההיצע במחזור של SUSDZ הוא 4.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUSDZ?
‏‏SUSDZ השיג מחיר שיא (ATH) של 1.4 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUSDZ?
SUSDZ ‏‏רשם מחירATL של 0.898102 USD.
מהו נפח המסחר של SUSDZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUSDZ הוא -- USD.
האם SUSDZ יעלה השנה?
SUSDZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUSDZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
