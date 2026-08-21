Antscoin מחיר היום

מחיר Antscoin (ANTS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANTS ל USD הוא $ 0 לכל ANTS.

Antscoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,334.64, עם היצע במחזור של 999.65M ANTS. ב‑24 השעות האחרונות, ANTS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANTS נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +17.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Antscoin (ANTS) מידע שוק

שווי שוק $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K אספקת מחזור 999.65M 999.65M 999.65M אספקה כוללת 999,653,635.180796 999,653,635.180796 999,653,635.180796

שווי השוק הנוכחי של Antscoin הוא $ 15.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANTS הוא 999.65M, עם היצע כולל של 999653635.180796. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.33K.