AntiHunter מחיר היום

מחיר AntiHunter (ANTIHUNTER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANTIHUNTER ל USD הוא $ 0 לכל ANTIHUNTER.

AntiHunter כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,157, עם היצע במחזור של 100.00B ANTIHUNTER. ב‑24 השעות האחרונות, ANTIHUNTER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANTIHUNTER נע ב -0.80% בשעה האחרונה ו +18.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AntiHunter (ANTIHUNTER) מידע שוק

שווי שוק $ 67.16K$ 67.16K $ 67.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.16K$ 67.16K $ 67.16K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AntiHunter הוא $ 67.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANTIHUNTER הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.16K.