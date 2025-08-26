עוד על ANTIRUG

ANTIRUG מידע על מחיר

ANTIRUG אתר רשמי

ANTIRUG טוקניומיקה

ANTIRUG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Anti Rug Agent סֵמֶל

Anti Rug Agent מחיר (ANTIRUG)

לא רשום

1 ANTIRUG ל USDמחיר חי:

$0.00030006
$0.00030006$0.00030006
-15.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Anti Rug Agent (ANTIRUG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:17:57 (UTC+8)

Anti Rug Agent (ANTIRUG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01352923
$ 0.01352923$ 0.01352923

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-15.96%

-1.82%

-1.82%

Anti Rug Agent (ANTIRUG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ANTIRUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANTIRUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01352923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANTIRUG השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -15.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) מידע שוק

$ 301.49K
$ 301.49K$ 301.49K

--
----

$ 301.49K
$ 301.49K$ 301.49K

999.77M
999.77M 999.77M

999,765,378.22074
999,765,378.22074 999,765,378.22074

שווי השוק הנוכחי של Anti Rug Agent הוא $ 301.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANTIRUG הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999765378.22074. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.49K.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Anti Rug Agentל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAnti Rug Agent ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAnti Rug Agent ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Anti Rug Agentל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.96%
30 ימים$ 0-37.25%
60 ימים$ 0-51.63%
90 ימים$ 0--

מה זהAnti Rug Agent (ANTIRUG)

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Anti Rug Agent (ANTIRUG) משאב

האתר הרשמי

Anti Rug Agentתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Anti Rug Agent (ANTIRUG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Anti Rug Agent (ANTIRUG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Anti Rug Agent.

בדוק את Anti Rug Agent תחזית המחיר עכשיו‏!

ANTIRUG למטבעות מקומיים

Anti Rug Agent (ANTIRUG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Anti Rug Agent (ANTIRUG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANTIRUG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Anti Rug Agent (ANTIRUG)

כמה שווה Anti Rug Agent (ANTIRUG) היום?
החי ANTIRUGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ANTIRUG ל USD?
המחיר הנוכחי של ANTIRUG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Anti Rug Agent?
שווי השוק של ANTIRUG הוא $ 301.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ANTIRUG?
ההיצע במחזור של ANTIRUG הוא 999.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANTIRUG?
‏‏ANTIRUG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01352923 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANTIRUG?
ANTIRUG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ANTIRUG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANTIRUG הוא -- USD.
האם ANTIRUG יעלה השנה?
ANTIRUG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANTIRUG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:17:57 (UTC+8)

Anti Rug Agent (ANTIRUG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.