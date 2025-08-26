Anti Rug Agent (ANTIRUG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01352923$ 0.01352923 $ 0.01352923 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -15.96% שינוי מחיר (7D) -1.82% שינוי מחיר (7D) -1.82%

Anti Rug Agent (ANTIRUG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ANTIRUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANTIRUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01352923, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANTIRUG השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -15.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Anti Rug Agent (ANTIRUG) מידע שוק

שווי שוק $ 301.49K$ 301.49K $ 301.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 301.49K$ 301.49K $ 301.49K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,765,378.22074 999,765,378.22074 999,765,378.22074

שווי השוק הנוכחי של Anti Rug Agent הוא $ 301.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANTIRUG הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999765378.22074. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.49K.