Ante Games מחיר היום

מחיר Ante Games (ANTE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANTE ל USD הוא $ 0 לכל ANTE.

Ante Games כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 97,771, עם היצע במחזור של 999.97M ANTE. ב‑24 השעות האחרונות, ANTE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANTE נע ב -1.47% בשעה האחרונה ו +30.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ante Games (ANTE) מידע שוק

שווי שוק $ 97.77K$ 97.77K $ 97.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.77K$ 97.77K $ 97.77K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,965,324.689361 999,965,324.689361 999,965,324.689361

שווי השוק הנוכחי של Ante Games הוא $ 97.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANTE הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999965324.689361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.77K.