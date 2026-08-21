Ansemius Bulleus מחיר היום

מחיר Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANSEMIUS ל USD הוא $ 0 לכל ANSEMIUS.

Ansemius Bulleus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,047.95, עם היצע במחזור של 999.80M ANSEMIUS. ב‑24 השעות האחרונות, ANSEMIUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00189629, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANSEMIUS נע ב -2.56% בשעה האחרונה ו +41.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) מידע שוק

שווי שוק $ 17.05K$ 17.05K $ 17.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.05K$ 17.05K $ 17.05K אספקת מחזור 999.80M 999.80M 999.80M אספקה כוללת 999,802,409.204797 999,802,409.204797 999,802,409.204797

שווי השוק הנוכחי של Ansemius Bulleus הוא $ 17.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANSEMIUS הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999802409.204797. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.05K.