ANSEM ARMY מחיר היום

מחיר ANSEM ARMY (🐂🀄️) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 🐂🀄️ ל USD הוא $ 0 לכל 🐂🀄️.

ANSEM ARMY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,887.56, עם היצע במחזור של 999.61M 🐂🀄️. ב‑24 השעות האחרונות, 🐂🀄️ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 🐂🀄️ נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +1.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ANSEM ARMY (🐂🀄️) מידע שוק

שווי שוק $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K אספקת מחזור 999.61M 999.61M 999.61M אספקה כוללת 999,606,207.370909 999,606,207.370909 999,606,207.370909

שווי השוק הנוכחי של ANSEM ARMY הוא $ 18.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 🐂🀄️ הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999606207.370909. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.89K.