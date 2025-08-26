Ankr Staked ETH (ANKRETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5,229.03 $ 5,229.03 $ 5,229.03 24 שעות נמוך $ 5,770.72 $ 5,770.72 $ 5,770.72 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5,229.03$ 5,229.03 $ 5,229.03 גבוה 24 שעות $ 5,770.72$ 5,770.72 $ 5,770.72 שיא כל הזמנים $ 5,940.6$ 5,940.6 $ 5,940.6 המחיר הנמוך ביותר $ 534.32$ 534.32 $ 534.32 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.27% שינוי מחיר (1D) -9.08% שינוי מחיר (7D) +0.43% שינוי מחיר (7D) +0.43%

Ankr Staked ETH (ANKRETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,227.88. במהלך 24 השעות האחרונות, ANKRETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,229.03 לבין שיא של $ 5,770.72, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANKRETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,940.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 534.32.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANKRETH השתנה ב -2.27% במהלך השעה האחרונה, -9.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ankr Staked ETH (ANKRETH) מידע שוק

שווי שוק $ 43.20M$ 43.20M $ 43.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.20M$ 43.20M $ 43.20M אספקת מחזור 8.26K 8.26K 8.26K אספקה כוללת 8,262.087844159578 8,262.087844159578 8,262.087844159578

שווי השוק הנוכחי של Ankr Staked ETH הוא $ 43.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANKRETH הוא 8.26K, עם היצע כולל של 8262.087844159578. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.20M.