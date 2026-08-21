AnitaMaxWynn מחיר היום

מחיר AnitaMaxWynn (WYNN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WYNN ל USD הוא $ 0 לכל WYNN.

AnitaMaxWynn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 304,575, עם היצע במחזור של 999.64M WYNN. ב‑24 השעות האחרונות, WYNN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WYNN נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -11.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.81K.

AnitaMaxWynn (WYNN) מידע שוק

שווי שוק $ 304.58K$ 304.58K $ 304.58K נפח (24 שעות) $ 2.81K$ 2.81K $ 2.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 304.58K$ 304.58K $ 304.58K אספקת מחזור 999.64M 999.64M 999.64M אספקה כוללת 999,639,045.892352 999,639,045.892352 999,639,045.892352

שווי השוק הנוכחי של AnitaMaxWynn הוא $ 304.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.81K. ההיצע במחזור של WYNN הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999639045.892352. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 304.58K.