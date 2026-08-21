Anita Max Wynn מחיר היום

מחיר Anita Max Wynn (WYNN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WYNN ל USD הוא $ 0 לכל WYNN.

Anita Max Wynn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,435, עם היצע במחזור של 1000.00M WYNN. ב‑24 השעות האחרונות, WYNN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.084088, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WYNN נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +17.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Anita Max Wynn (WYNN) מידע שוק

שווי שוק $ 87.44K$ 87.44K $ 87.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.44K$ 87.44K $ 87.44K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Anita Max Wynn הוא $ 87.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WYNN הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.44K.