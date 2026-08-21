Anita AI מחיר היום

מחיר Anita AI (ANITA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANITA ל USD הוא $ 0 לכל ANITA.

Anita AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 96,720, עם היצע במחזור של 1.00B ANITA. ב‑24 השעות האחרונות, ANITA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01030041, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANITA נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Anita AI (ANITA) מידע שוק

שווי שוק $ 96.72K$ 96.72K $ 96.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.72K$ 96.72K $ 96.72K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Anita AI הוא $ 96.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANITA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.72K.