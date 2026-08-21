ANITA מחיר היום

מחיר ANITA (ANITA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANITA ל USD הוא $ 0 לכל ANITA.

ANITA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 784,632, עם היצע במחזור של 999.92M ANITA. ב‑24 השעות האחרונות, ANITA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00881417, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANITA נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו +14.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 232.04.

ANITA (ANITA) מידע שוק

שווי שוק $ 784.63K$ 784.63K $ 784.63K נפח (24 שעות) $ 232.04$ 232.04 $ 232.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 784.63K$ 784.63K $ 784.63K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,922,709.741 999,922,709.741 999,922,709.741

שווי השוק הנוכחי של ANITA הוא $ 784.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 232.04. ההיצע במחזור של ANITA הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999922709.741. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 784.63K.