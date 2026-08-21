Ani Grok Companion מחיר היום

מחיר Ani Grok Companion (ANI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANI ל USD הוא $ 0 לכל ANI.

Ani Grok Companion כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 325,817, עם היצע במחזור של 999.92M ANI. ב‑24 השעות האחרונות, ANI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.087073, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANI נע ב +2.83% בשעה האחרונה ו +40.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 221.20K.

Ani Grok Companion (ANI) מידע שוק

שווי שוק $ 325.82K$ 325.82K $ 325.82K נפח (24 שעות) $ 221.20K$ 221.20K $ 221.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 325.82K$ 325.82K $ 325.82K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,915,306.679182 999,915,306.679182 999,915,306.679182

שווי השוק הנוכחי של Ani Grok Companion הוא $ 325.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 221.20K. ההיצע במחזור של ANI הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999915306.679182. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 325.82K.