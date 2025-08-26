Angola (AGLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0017096 $ 0.0017096 $ 0.0017096 24 שעות נמוך $ 0.00194578 $ 0.00194578 $ 0.00194578 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0017096$ 0.0017096 $ 0.0017096 גבוה 24 שעות $ 0.00194578$ 0.00194578 $ 0.00194578 שיא כל הזמנים $ 0.483956$ 0.483956 $ 0.483956 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +7.52% שינוי מחיר (1D) +6.02% שינוי מחיר (7D) -0.40% שינוי מחיר (7D) -0.40%

Angola (AGLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00192118. במהלך 24 השעות האחרונות, AGLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0017096 לבין שיא של $ 0.00194578, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.483956, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGLA השתנה ב +7.52% במהלך השעה האחרונה, +6.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Angola (AGLA) מידע שוק

שווי שוק $ 971.82K$ 971.82K $ 971.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M אספקת מחזור 499.45M 499.45M 499.45M אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Angola הוא $ 971.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGLA הוא 499.45M, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.84M.