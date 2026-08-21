Angland FISH מחיר היום

מחיר Angland FISH (FISH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00250258, עם שינוי של 2.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FISH ל USD הוא $ 0.00250258 לכל FISH.

Angland FISH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,093, עם היצע במחזור של 15.00M FISH. ב‑24 השעות האחרונות, FISH סחר בין $ 0.00237051 (נמוך) ל $ 0.00256038 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01235112, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00191304.

ביצועים לטווח קצר, FISH נע ב -0.68% בשעה האחרונה ו +12.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 447.47.

Angland FISH (FISH) מידע שוק

שווי שוק $ 37.09K$ 37.09K $ 37.09K נפח (24 שעות) $ 447.47$ 447.47 $ 447.47 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.46K$ 49.46K $ 49.46K אספקת מחזור 15.00M 15.00M 15.00M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Angland FISH הוא $ 37.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 447.47. ההיצע במחזור של FISH הוא 15.00M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.46K.