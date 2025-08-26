AngelBlock (THOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00137056 24 שעות נמוך $ 0.00139661 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.14362 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.75% שינוי מחיר (1D) +0.47% שינוי מחיר (7D) -5.51%

AngelBlock (THOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00138962. במהלך 24 השעות האחרונות, THOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00137056 לבין שיא של $ 0.00139661, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14362, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THOL השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, +0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AngelBlock (THOL) מידע שוק

שווי שוק $ 324.23K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 554.31K אספקת מחזור 233.97M אספקה כוללת 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AngelBlock הוא $ 324.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THOL הוא 233.97M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 554.31K.