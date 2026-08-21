Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund מחיר היום

מחיר Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) בזמן אמת היום הוא $ 1.024, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACRDX ל USD הוא $ 1.024 לכל ACRDX.

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,204,969, עם היצע במחזור של 50.01M ACRDX. ב‑24 השעות האחרונות, ACRDX סחר בין $ 1.023 (נמוך) ל $ 1.024 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.024, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.015.

ביצועים לטווח קצר, ACRDX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) מידע שוק

שווי שוק $ 51.20M$ 51.20M $ 51.20M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.20M$ 51.20M $ 51.20M אספקת מחזור 50.01M 50.01M 50.01M אספקה כוללת 50,014,229.92 50,014,229.92 50,014,229.92

שווי השוק הנוכחי של Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund הוא $ 51.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ACRDX הוא 50.01M, עם היצע כולל של 50014229.92. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.20M.