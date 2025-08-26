Andrea Von Speed (ANDREA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00381766 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.59% שינוי מחיר (1D) -31.55% שינוי מחיר (7D) -30.38%

Andrea Von Speed (ANDREA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ANDREA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANDREAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00381766, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANDREA השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -31.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Andrea Von Speed (ANDREA) מידע שוק

שווי שוק $ 210.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 210.93K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Andrea Von Speed הוא $ 210.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANDREA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 210.93K.