Anchored Coins AEUR מחיר היום

מחיר Anchored Coins AEUR (AEUR) בזמן אמת היום הוא $ 1.14, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AEUR ל USD הוא $ 1.14 לכל AEUR.

Anchored Coins AEUR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,124,108, עם היצע במחזור של 983.18K AEUR. ב‑24 השעות האחרונות, AEUR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.765697.

ביצועים לטווח קצר, AEUR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.93K.

Anchored Coins AEUR (AEUR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M נפח (24 שעות) $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 983.18K 983.18K 983.18K אספקה כוללת 983,181.76 983,181.76 983,181.76

שווי השוק הנוכחי של Anchored Coins AEUR הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.93K. ההיצע במחזור של AEUR הוא 983.18K, עם היצע כולל של 983181.76. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.